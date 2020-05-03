Владимир Уйба ответил на первую партию вопросов от жителей Коми

Врио главы Владимир Уйба ответил на первую партию вопросов от жителей республики. В официальной группе «ВКонтакте» выпустили видео с ответами. Люди отправили более 500 вопросов, большая часть которых касалась коронавируса и режима самоизоляции. По длительности ролик получился почти на час.

Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Республики Коми.

Напомним, что ранее врио губернатора объявил о том, что раз-два неделю будет в роликах отвечать на вопросы жителей Коми. Оставлять свои вопросы можно в сообщениях официальной группы пресс-службы главы «ВКонтакте».

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