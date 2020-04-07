Жителя Усть-Кулома с подозрением на коронавирус отправили на лыжную базу

В Усть-Куломе человека с подозрением на коронавирус отправили в обсерватор, который развернули на местной лыжной базе. Всего под медицинским наблюдением в районе уже находится 36 человек, а также 29 членов их семей. 14 граждан отправили на обязательную самоизоляцию. У них взяли пробы на коронавирус. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила руководитель районной администрации Сергей Рубан.

Человека, у которого подозревают наличие коронавируса, кормят горячей едой. За ним наблюдают медики. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

В Усть-Куломе по-прежнему работает дежурная группа в детсаду. На селе продолжают выдавать спецпропуски. Полиция патрулирует улицы. Кроме того, действие ограничений по межмуниципальным перевозкам решили продлить.

- Вчера в райцентре я, к большому огорчению, вновь увидел полные улицы людей, как будто опасность уже миновала и можно позволить себе расслабиться. Поверьте, это не так! Прошу вас, не пренебрегайте рекомендациями врачей и не выходите из своего дома, квартиры, двора без крайней надобности. Наше здоровье в наших же руках! Берегите друг друга! призвал Сергей Рубан.

Редакция «КП-Коми» присоединяется к его пожеланиям и просит вас, уважаемые читатели: сидите дома!

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