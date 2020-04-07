2020-04-07T17:55:17+03:00
Общество

В Печоре умерла легендарная собака, которая десять лет провожала поезда на местном вокзале

Местные жители решили скинуться на памятник Моне
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фотография Павла ЧиковаФотография Павла Чикова
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В Печоре умерла самая знаменитая собака города, которую местные жители считают легендарной. Моня за десять лет беспрерывного пребывания на вокзале стала символом города, поэтому новость о ее смерти чуть ли не погрузила небольшой городок в траур.

Моня каждый день встречала и провожала поезда, гавкала на пьяниц и спала в зале ожидания. Ее подкармливали и сотрудники вокзала, и местные жители, поэтому Моня была отнюдь не худой дамой. Моню прозвали печорским «Хатико», хотя никакого хозяина она не теряла. Скорее добровольно оставила теплый дом ради свободной жизни на вокзале.

Моня даже вдохновляла людей на творчество

Моня даже вдохновляла людей на творчество

В последние годы собака сильно болела. Но Моню так любили местные жители, что даже собрали деньги на дорогостоящую операцию по удалению опухоли. Этим поступком люди спасли Моне жизнь.

После операции животное прожило еще пару лет, а вчера, 6 апреля, собаки не стало - жители пишут, что она умерла во сне, не мучаясь. Моню знали практически все, поэтому сообщение о ее кончине стало для печорцев почти шоком. Люди даже решили скинутся на памятник знаменитой Моне.

- Или хотя бы сделаем мемориальную табличку, мол, была такая собака - душа Печоры, - пишут люди в соцсетях.

Идея о памятнике нашла поддержку. Правда, как она будет реализована, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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