2020-04-08T11:19:35+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: как вернуть деньги за билет на поезд

Сбор за возврат взимать не будут
Дарья ЮДИНА
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Как вернуть ж/д билеты в Коми во время самозоляцииКак вернуть ж/д билеты в Коми во время самозоляции
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В Коми пришел коронавирус, который сломал все планы жителям республики. Отменились не только отпускные поездки, но и рабочие. Если вы хотели добраться до места на поезде, а теперь не знаете, как вернуться деньги за билет, читайте статью «КП».

Так как в России обстановка к путешествиям не располагает, в РЖД решили временно не взимать сбор за возврат билетов на поезда с 1 апреля до 1 июня. Это правило распространяется как на одиночные, так и групповые поездки.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Способ действует и если рейс отменили, и если не отменили.

Люди старше 65 лет, которые входят в группу коронавирусного риска, могут получить обратно деньги за ж/д билеты несколькими способами. Так, теперь пассажир, относящийся к указанной возрастной группе, может обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласует с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть деньги после снятия самоизоляционных ограничений при наличии оригинала проездного документа.

Также электронные билеты пожилые пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Ещё вернуть неиспользованный проездной документ в кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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