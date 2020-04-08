В Коми продолжают распределять защитные маски и костюмы

В Коми продолжают поступать защитные маски и медицинские костюмы. За последнюю неделю Сосногорская швейная фабрика передала Комитету ГО и ЧС Коми более 100 тысяч масок и 1500 лёгких костюмов. Эти защитные средства, а также 100 тысяч пар перчаток уже распределили по муниципалитетам и органам исполнительной власти.

На этой неделе ООО «Дельрус» передаст Комитету 340 тысяч масок и 800 костюмов. Большую часть средств индивидуальной защиты и все костюмы направят Минздраву Коми.

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