Платежки за тепло в Усинске проверит Стройжилтехнадзор Коми

Служба стройжилтехнадзора проверит обоснованность начисленных корректировок за отопление в Усинске, а также должна будет держать на контроле ситуацию с начислением платы за услуги ЖКХ во всех муниципалитетах, Это касается и начисления штрафов и пени это запрещено до 1 января следующего года.Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Напомним, что жители Усинска в начале апреля - аккурат в разгар коронавирусной пандемии - получили драконовские счета за тепло. Обычно они платили в среднем по 6-7 тысяч, а сейчас получили счета на 15-20 тысяч рублей.

Дело том, что Усинская тепловая компания провела корректировку в 87 домах, где установлены узлы учета. Причина космических цен - холодная зима: дома в прошлом году пришлось отапливать 302 дня! Однако люди, которым нечем платить по счетам, завалили мэрию жалобами. Кроме того, написали в администрацию Президента, министерства энергетики, ЖКХ и тарифов и УФАС, прокуратуру.

Руководству Усинска дано поручение разработать механизм, который позволит оплатить квитанции в рассрочку. Предполагается, что оплатить квитанции можно будет дистанционно.

Проверку должны закончить до 18 апреля.

Напомним, что сегодня в видеообращении Владимир Уйба анонсировал совещание, темой которого станут платежи за отопление в Усинске.

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