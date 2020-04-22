2020-04-21T22:45:57+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 22 апреля 2020 года

За последние сутки зафиксировали 16 новых случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусомВ Коми зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 22 апреля, лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания COVID-19. За 21 апреля зарегистрировали 16 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4098 человек: 3748 человек контактировали с заболевшими, 350 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского учета 490 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

21 человек выздоровел. Официально подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом. Последний умерший был жителем Сыктывкара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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