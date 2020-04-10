2020-04-10T12:55:33+03:00
Общество

Глава Минздрава Коми - доктор Филин

Владимир Уйба подписал распоряжение о ее назначении вчера
Дарья ЮДИНА
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Виктория Филин, Скрин из видеоВиктория Филин, Скрин из видео
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Не прошло и суток, как в Коми появился новый глава Минздрава Виктория Филин. Распоряжение о её назначении на должность заместителя Председателя Правительства – министра здравоохранения Коми вчера подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы. Ранее она, как и Дмитрий Самоваров, и Владимир Уйба работала в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Напомним, что вчера бывший глава Минздрава Дмитрий Березин подал в отставку вчера. Он подчеркнул, что его уход не связан с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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