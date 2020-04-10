2020-04-10T16:53:05+03:00
Общество

Учебный год для 1-8 классов в Коми раньше времени не закончится

Поправочка: но если будет надо, то вопрос пересмотрят
Дарья ЮДИНА
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В Коми учебный год в 1-8 классах досрочно завершать пока не будутВ Коми учебный год в 1-8 классах досрочно завершать пока не будут
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В Коми приход коронавирус сломал привычную жизнь. Изменения коснулись и учебы школьников и студентов. Среди родителей в республике стали ходить слухи о том, что учебный год может завершиться раньше времени. Глава Минобраза Коми прокомментировала слухи.

Наталья Якимова заверила, что в Коми досрочно завершать учебный год в 1-8 классах не будут. Школы продолжат учить детей дистанционно с 13 апреля.

- В случае необходимости мы вернемся к вопросу досрочного завершения учебного года, если того от нас будет требовать санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Республики Коми. Мы следим за ситуацией в круглосуточном режиме и готовы к изменениям в организации образовательного процесса, - заявила министр.

Напомним, что девятиклассники будут сдавать ГИА только по русскому языку и математике. Экзаменов по выбору у них не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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