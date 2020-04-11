В Прилузье зафиксировали новый случай коронавируса

По состоянию на субботу, 11 апреля, в Прилузском районе зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на странице местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

– Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе подтвержден новый случай заражения коронавирусом на территории Прилузского района, – говорится в сообщении.

Как пояснили в администрации, инфекцию обнаружили у мужчины, который прибыл из Сыктывкара в Объячево. Люди, с которыми контактировал пациент, находятся под медицинским наблюдением. Власти Прилузья заверили, что проводятся все необходимые исследования.