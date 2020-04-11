В Ухте будут лечить больных коронавирусом из шести муниципалитетов

В Ухтинской городской больнице №1 будут лечить зараженных коронавирусом из шести муниципалитетов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Сосногорского района Сергей Дегтяренко.

В Ухтинской городской больнице №1 могут оказать помощь пациентам из Сосногорска и Ухты, Троицко-Печорска, Вуктыла, Ижемского и Усть-Цилемского районов. На базе медучреждения развернуты 104 специализированные койки для пациентов с COVID-19, и персонал прошел обучение. В Сосногорскую ЦРБ переведут всех пациентов Ухтинской городской больницы без подозрения я на COVID-19.

– Прогнозируем, что все отделения будут заполнены, нагрузка на медицинских работников возрастет в разы, – заключил Дегтяренко и призвал жителей соблюдать самоизоляцию.