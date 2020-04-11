2020-04-11T21:36:23+03:00
Общество

В Ухте будут лечить больных коронавирусом из шести муниципалитетов

Остальных пациентов местной больницы переведут в Сосногорск
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Фото: Сергей ДегтяренкоФото: Сергей Дегтяренко
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В Ухтинской городской больнице №1 будут лечить зараженных коронавирусом из шести муниципалитетов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Сосногорского района Сергей Дегтяренко.

В Ухтинской городской больнице №1 могут оказать помощь пациентам из Сосногорска и Ухты, Троицко-Печорска, Вуктыла, Ижемского и Усть-Цилемского районов. На базе медучреждения развернуты 104 специализированные койки для пациентов с COVID-19, и персонал прошел обучение. В Сосногорскую ЦРБ переведут всех пациентов Ухтинской городской больницы без подозрения я на COVID-19.

– Прогнозируем, что все отделения будут заполнены, нагрузка на медицинских работников возрастет в разы, – заключил Дегтяренко и призвал жителей соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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