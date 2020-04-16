Коронавирус в Коми на 16 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 39 человек

По ситуации на 16 апреля в России выявили 3 448 новых случаев заражения, в Республике Коми диагноз за сутки подтвердили у 39 человек. Количество инфицированных в регионе превысило 441 пациентов.

Картинка с сайта стопкоронавирус.рф

Республика Коми по-прежнему занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Фото скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Отметим, что в последние два дня прирост составлял по 97 инфицированных в сутки. До этого три дня не фиксировали новые случаи заражения. Это связано с тем, что анализы из федеральных референс-центров обрабатывают не так быстро. В своем видеообращении 14 апреля Владимир Уйба рассказал, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» получила право выдавать окончательные результаты без подтверждения их в референс-лаборатории «Вектор». Это позволило оперативно получать общую картину по коронавирусу. «То есть мы не будем больше ждать 3-4 дня, а будем сразу давать суточную цифру по заболевшим», - говорил врио.

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