2020-04-16T13:17:03+03:00
Общество

Коронавирус в Коми на 16 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 39 человек

Общее число случаев подтвержденного COVID-2019 в республике - 441 человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: вирусологическая лабораторияНа фото: вирусологическая лабораторияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По ситуации на 16 апреля в России выявили 3 448 новых случаев заражения, в Республике Коми диагноз за сутки подтвердили у 39 человек. Количество инфицированных в регионе превысило 441 пациентов.

Картинка с сайта стопкоронавирус.рф

Картинка с сайта стопкоронавирус.рф

Республика Коми по-прежнему занимает четвертое место по заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Фото скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Фото скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Отметим, что в последние два дня прирост составлял по 97 инфицированных в сутки. До этого три дня не фиксировали новые случаи заражения. Это связано с тем, что анализы из федеральных референс-центров обрабатывают не так быстро. В своем видеообращении 14 апреля Владимир Уйба рассказал, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» получила право выдавать окончательные результаты без подтверждения их в референс-лаборатории «Вектор». Это позволило оперативно получать общую картину по коронавирусу. «То есть мы не будем больше ждать 3-4 дня, а будем сразу давать суточную цифру по заболевшим», - говорил врио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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