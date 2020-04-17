2020-04-17T22:01:35+03:00
Общество

Карта заражения коронавирусом по районам Коми: информация на 17 апреля

Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из вирусологической лабораторииФото из вирусологической лаборатории
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По ситуации на 17 апреля в Коми зарегистрировали еще 14 новых случаев заболевания, а всего в республике 455 инфицированных коронавирусом. Изучаем, как изменилась карта заражения по районам Коми.

В Корткеросском районе выявлен еще один случай коронавируса из числа пациентов, доставленных из Сыктывкар с внебольничной пневмонией. Больной направлен в инфекционную больницу столицы Коми. По состоянию на 17 апреля в районе шесть заболевших COVID-19. Хотя ранее сообщали о семи подтвержденных случаях, но сегодня стало известно, что у двоих пациентов диагноз не подтвердился.

В Ухте еще один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. В итоге на сегодняшний день семь подтвержденных случаев. Двое в больнице и еще пятеро находятся дома на полной самоизоляции.

Некоторые муниципалитеты предоставляют актуальные данные крайне редко

Некоторые муниципалитеты предоставляют актуальные данные крайне редко

В Сосногорском районе подтвержденных случаев заболевания COVID-19 нет. Под наблюдением врачей находятся 109 человек В Усинске по-прежнему пять заболевших. В Печоре новых случаев инфицирования не зафиксировано. В Койгородском районе по-прежнему под подозрением на коронавирус одна пациентка. В Усть-Куломской районе как и вчера заболевших вирусом COVID-19 – 9 человек, 2 - под подозрением.

В Ижемском районе - тишина, по ситуации на 16 апреля новых инфицированных не было. В Прилузье - тоже тишина, как и в Сыктывдине, Сысоле, Троицко-Печорске, Удоре, Княжпогосте, Усть-Цильме, Инте. В Воркуте был один заболевший, но он выздоровел.

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Они чувствительные и достаточно точные. Но, конечно, результат теста все равно надо перепроверять (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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