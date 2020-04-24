В больнице Эжвы продолжается дезинфекция

В городской больнице Эжвы продолжается санитарная обработка и дезинфекция. Сейчас идет важный этап очистки вентиляционных систем, который займет не меньше недели по предварительным прогнозам. Пока больница еще закрыта для приема экстренных больных. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

Напомним, что ранее врио губернатора Владимир Уйба сообщил, что в Эжвинской больнице начали дезинфекцию. Розовый корпус уже обработали и смывы показали, что инфекция оттуда ушла. Также Эжву перевели на самоизоляцию.

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