2020-04-24T15:42:13+03:00
Общество

В больнице Эжвы продолжается дезинфекция

Сейчас идет очистка вентиляционных систем
Дарья ЮДИНА
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В Эжвинской больнице продолжается дезинфекция. Фото из официальной группы медучреждения "ВКонтакте"В Эжвинской больнице продолжается дезинфекция. Фото из официальной группы медучреждения "ВКонтакте"
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В городской больнице Эжвы продолжается санитарная обработка и дезинфекция. Сейчас идет важный этап очистки вентиляционных систем, который займет не меньше недели по предварительным прогнозам. Пока больница еще закрыта для приема экстренных больных. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

Напомним, что ранее врио губернатора Владимир Уйба сообщил, что в Эжвинской больнице начали дезинфекцию. Розовый корпус уже обработали и смывы показали, что инфекция оттуда ушла. Также Эжву перевели на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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