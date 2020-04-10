В Воркуте и Печоре предприниматели не из разрешенного перечня просятся на работу

В Воркуте и Печоре предприниматели, которые не могут работать согласно указу главы Коми, просят руководителей муниципалитетов разрешения выйти на работу.

Первая просьба поступила в прямой эфир на радио от владельцев цветочных магазинов мэру Воркуты Игорю Гурьеву.

— От всех цветочных магазинов города прошу разрешить работать с открытой дверью и запускать по одному человеку, - сказала воркутинка.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев ответил, что на территории республики действует указ главы Коми, в соответствии с которым цветочные магазины не могут работать.

- Если будут изменения в указе, вопрос можно рассматривать. Пока никаких изменений нет, — заключил мэр.

После голоса бизнесменов стали звучать громче. Игорь Гурьев собрал их для того, чтобы обсудить болезненные вопросы. Бизнесмен и председатель общероссийской общественной организации «Опора России» в Воркуте Руслан Магомедов назвал ситуацию с приостановкой работы предприятий малого бизнеса в Заполярье критичной.

- Нам остается ждать решений свыше, которые помогут разорвать этот замкнутый круг, и, надеюсь, разрешить некоторые проблемы, – говорит Руслан Магомедов. – Также мы очень рассчитываем на помощь Правительства, поскольку без нее многие предприниматели могут потерять не только свои доходы, но и полностью бизнес, что приведет к еще большему спаду экономики в стране, росту безработицы и повышению социального напряжения.

Аналогичные жалобы звучат и в Печоре.

— Уважаемая Наталья Николаевна (Паншина руководитель администрации Печоры)! Ежедневно с 17 марта вы публикуете отчёт на своей странице о том, что в Печоре все хорошо и нет заражённых коронавирусом. Т.к. любая другая сопутствующая информация отсутствует (кто стоит в карантине, сколько сделано тестов, сколько отрицательных и т.д.), мы делаем вывод, что город абсолютно чист! А поскольку у нас нет опасности и ситуация в городе вполне благополучная, почему бы не разрешить малому бизнесу начать работу? Салоны красоты могли бы работать при закрытых дверях, один мастер один клиент. Обязательное условие маска и дезинфекция места после каждого клиента. Магазинам одежды также могли бы работать: сотрудники бы следили за соблюдением дистанции, а покупатели посещали бы магазин в масках и в других средства защиты. Многие и так работают в режиме одного клиента в день, почему мы не можем продолжить работать в том же режиме? Нам не нужны никакие кредиты, займы, отсрочки! Нам нужна возможность работать! - такое сообщение распространилось в печорских пабликах недавно.

Напомним, что в Коми на поддержку предпринимателей выделили 470 млн рублей. Их также освободили от арендных платежей.

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