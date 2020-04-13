Пенсионеры сшили многоразовые маски для сыктывкарских таксистов

Участники движения «Серебряные волонтеры Сыктывдинского района» сшили маски для сыктывкарских таксистов. Достались средства защиты только тем водителям, кто имеет официальное разрешение на работу.

В это непростое время индивидуальные средства защиты - на вес золота. В аптеке их не купить, на сайтах аптек - тоже. Однако водителям, которое контактируют с пассажирами, маски нужны как воздух. Таксисты сами вышли на пенсионеров, которые самостоятельно изготавливают многоразовые средства защиты из марли, а «Серебряные волонтеры» им не отказали.

На прошлой неделе среди водителей распределили 50 масок. На этой неделе волонтеры передают в дар 100 масок из марли проекту «Сытый волонтер», который помогает бездомных. По словам активных пенсионеров, они еще сошью маски, если нужно, водители могут на них положиться.

- Наши волонтеры шьют маски на дому. Выходить на улицу не особо можно, а дома сиднем сидеть - с ума сойдешь. Поэтому мы так и развлекаем себя с пользой для общества. У меня есть пропуск, я разводу продукты по заявкам через соцзащиту в Выльгорт, а заодно и покупаю все необходимое для шитья. Все это отвожу нашим активным пенсионерам, а затем забираю у них готовый продукт, - рассказала председатель движения в Сыктывдинском районе Екатерина Ильчукова.

В эту тяжелую пору помогают и отдельные неравнодушные жители Коми. Например, Руслан Стручков из Вуктыла вознамерился бесплатно отшить маски для каждого жителя небольшого городка, а Глеб Вяткин из Емвы с утра до вечера бесплатно носит продукты пенсионерам.

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