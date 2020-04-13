2020-04-13T17:17:57+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Сыктывкаре: 2,8 балла из пяти

Людей на улицах столицы Коми стало больше
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Люди не спешат сидеть домаЛюди не спешат сидеть домаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Сыктывкарцы стали ещё хуже соблюдать режим самоизоляции, который по указу врио главы республики продлили до конца месяца. По данным на 16:30 13 апреля, этот показатель составлял 2,8 («на улице много людей»), в то время как еще вчера утром горожане гордились пятибальным индексом самоизоляции. То есть горожане всё чаще выбираются из дома. Кстати, виджет обновляется каждый час. Следить за ним надо по этой ссылке.

Справка

В «Яндексе» придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных территориях. Для этого сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будничного дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться:

— 0–2,4 балла — на улице очень много людей;

— 2,5–3,9 балла — на улице много людей;

— 4–5 баллов — на улице почти никого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 3871 человек

Новых случаев заболевания не зарегистрировано (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре готовы 35 квартир для жителей города
В Сыктывкаре задержали торговцев наркотиками
Житель Воркуты совершил несколько преступлений
Детские сады в Сыктывкаре: занятия онлайн
Одна из швейных фабрик в Коми приостановила прием заявок на пошив масок
В Коми появился новый способ мошенничества из-за коронавируса
В Ухте поймали пьяных водителей
Тепло и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в Коми на неделю
Самоизоляция в Коми: карантин для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга
В Сыктывкаре горела многоэтажка: пострадала женщина
В Коми за 2019 год суммы платежей за ЖКУ выросли на 8 процентов
В Усинске обустроят «Морошковый сквер»
На пожаре в Троицко-Печорском районе погиб мужчина
В Сыктывкаре приезжие, выдавая себя за полицейских, требовали 10 тысяч и угнали такси
Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам