Индекс самоизоляции в Сыктывкаре: 2,8 балла из пяти

Сыктывкарцы стали ещё хуже соблюдать режим самоизоляции, который по указу врио главы республики продлили до конца месяца. По данным на 16:30 13 апреля, этот показатель составлял 2,8 («на улице много людей»), в то время как еще вчера утром горожане гордились пятибальным индексом самоизоляции. То есть горожане всё чаще выбираются из дома. Кстати, виджет обновляется каждый час. Следить за ним надо по этой ссылке.

Справка

В «Яндексе» придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных территориях. Для этого сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будничного дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться:

— 0–2,4 балла — на улице очень много людей;

— 2,5–3,9 балла — на улице много людей;

— 4–5 баллов — на улице почти никого.

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Новых случаев заболевания не зарегистрировано (подробности).