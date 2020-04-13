Стало известно, каким предприятиям разрешать работать в режиме самоизоляции в Коми

Традиционное обращение о ситуации с коронавирусом в регионе врио главы Коми Владимир Уйба завершил рассказом о поддержке бизнеса. В ближайшие дни некоторые сферы предпринимательства могут получить зеленый свет на работу.

Врио встретился с президентом Торгово-промышленной палаты республики Юрием Колмаковым и обсудил с ним ряд мер, направленных на улучшение предпринимательской активности.

- Первый пакет мер мы уже определили и деньги на него выделили (это около 470 млн рублей). Второй пакет мер мы сегодня обсудили с Юрием Александровичем. Он внес дельное предложение по снижению налоговой ставки. Все, что будет возможно по облегчению жизни бизнеса, мы обязательно предпримем, - отметил врио.

Кроме того, сейчас в правительстве работают над проектом указа, направленного на смягчение ограничительных мер для бизнеса. Его должны обсудить и с бизнес-сообществом, и с Роспотребнадзором Коми. Врио отметил, что в первую очередь послабление режима изоляции коснется тех направлений деятельности, которые не связаны с большим количеством людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/772848" frameborder="0"></iframe> Видеообращение Владимира Уйбы 13 апреля 2020 года.

- Например, это строительство, перевозка и заготовка леса, сельское хозяйство, растениеводство и все, что связано с полевыми работами (семена, продажа семян), - подытожил руководитель региона.

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