Стало известно, каким предприятиям разрешать работать в режиме самоизоляции в Коми
Традиционное обращение о ситуации с коронавирусом в регионе врио главы Коми Владимир Уйба завершил рассказом о поддержке бизнеса. В ближайшие дни некоторые сферы предпринимательства могут получить зеленый свет на работу.
Врио встретился с президентом Торгово-промышленной палаты республики Юрием Колмаковым и обсудил с ним ряд мер, направленных на улучшение предпринимательской активности.
- Первый пакет мер мы уже определили и деньги на него выделили (это около 470 млн рублей). Второй пакет мер мы сегодня обсудили с Юрием Александровичем. Он внес дельное предложение по снижению налоговой ставки. Все, что будет возможно по облегчению жизни бизнеса, мы обязательно предпримем, - отметил врио.
Кроме того, сейчас в правительстве работают над проектом указа, направленного на смягчение ограничительных мер для бизнеса. Его должны обсудить и с бизнес-сообществом, и с Роспотребнадзором Коми. Врио отметил, что в первую очередь послабление режима изоляции коснется тех направлений деятельности, которые не связаны с большим количеством людей.
Видеообращение Владимира Уйбы 13 апреля 2020 года.
- Например, это строительство, перевозка и заготовка леса, сельское хозяйство, растениеводство и все, что связано с полевыми работами (семена, продажа семян), - подытожил руководитель региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU