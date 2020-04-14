Коронавирус в Коми: последние данные на 14 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 14 апреля, новых лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет.

На 13 апреля в Республике Коми выявлено 406 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них лабораторно подтверждено федеральным референс-центром 208 случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3871 человек: 1026 человек прибыли из-за рубежа, 2845 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта срока 73 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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