В Койгородском районе - первый пациент с подозрением на коронавирус

В Республике Коми на 13 апреля выявили 406 человек с подозрением на COVID-19. Это означает, что у этих пациентов первичные тесты на коронавирус дали положительный результат, но они требуют лабораторного подтверждения в федеральных референс-центрах. Такого человека зафиксировали и в Койгородском районе.

Руководитель Койгородского района Лариса Ушакова отметила «КП-Коми», что на 14 апреля в муниципалитете есть один человек с подозрением на коронавирус, но подтвержденных случаев - ноль. Кроме того, под наблюдением медиков пять человек, бывших в контакте с пациентом.

В последнее время местной администрации приходится отбиваться от многочисленных слухов, добавила глава района. Еще вчера в соцсетях распространяли сведения, что якобы и мэрия закрыта на карантин из-за заболевших вирусом. Однако это не более, чем фейк.

Напомним, что по ситуации на 14 апреля в Коми лабораторно подтверждено 305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них 97 нововыявленных случаев. Отметим также, что заболевание еще на прошлой неделе шагнуло за пределы столицы Коми - подтвержденные случаи зафиксировали, в частности, в Ухте, Усинске, Корткеросском районе.

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