В Усть-Куломском районе из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 100 человек

В Усть-Куломском районе у трех человек первичные тесты на коронавирус дали положительный результат. Официально выявленных случаев заражения у них пока нет, рассказывает глава районной администрации Сергей Рубан.

В настоящее время в районе под медицинским наблюдением находится 100 человек. Состояние здоровья у тех, кто первичный тест дал удовлетворительный результат, нормальное.

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