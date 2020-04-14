2020-04-14T13:28:43+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 100 человек

У трех первичные тесты на инфекцию дали положительный результат
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Усть-Куломском районе под наблюдением медиков находится 100 человекВ Усть-Куломском районе под наблюдением медиков находится 100 человек
Изменить размер текста:

В Усть-Куломском районе у трех человек первичные тесты на коронавирус дали положительный результат. Официально выявленных случаев заражения у них пока нет, рассказывает глава районной администрации Сергей Рубан.

В настоящее время в районе под медицинским наблюдением находится 100 человек. Состояние здоровья у тех, кто первичный тест дал удовлетворительный результат, нормальное.

Уважаемые читатели! Берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 14 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 97 человек

Республика Коми снова на четвертом месте по заболеваемости (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Новости 24
Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными
В Коми изменится расписание поезда "Воркута" - "Москва"
В Коми снижается спрос на медицинских работников
В Коми закрыли еще несколько ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелась квартира
В Сыктывкаре из колодца теплотрассы достали истекающего кровью бездомного
Сыктывкарский суд в режиме онлайн оглашает приговор о кошмарившей таксистов преступной группировке
В Сыктывкаре готовы 35 квартир для жителей города
В Сыктывкаре задержали торговцев наркотиками
Житель Воркуты совершил несколько преступлений
Детские сады в Сыктывкаре: занятия онлайн
Одна из швейных фабрик в Коми приостановила прием заявок на пошив масок
В Коми появился новый способ мошенничества из-за коронавируса
В Ухте поймали пьяных водителей
Тепло и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в Коми на неделю
Самоизоляция в Коми: карантин для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга
В Сыктывкаре горела многоэтажка: пострадала женщина
В Коми за 2019 год суммы платежей за ЖКУ выросли на 8 процентов
В Усинске обустроят «Морошковый сквер»
На пожаре в Троицко-Печорском районе погиб мужчина
В Сыктывкаре приезжие, выдавая себя за полицейских, требовали 10 тысяч и угнали такси
Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам