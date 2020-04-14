Самоизоляция в Коми: как предпринимателю снизить долг по кредиту

В Коми предприниматели, чей бизнес вошел в список пострадавших из-за коронакризиса, могут снизить долг по просроченному кредиту. С 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет получить отсрочку для платежей на полгода, пишет пресс-служба республиканского минэка.

Ранее Минэкономразвития России объявило об отборе банков, которым возместят недополученные от предпринимателей платежи по кредитам. Субсидии предоставляются с 1 апреля по 1 октября 2020 года. На сегодняшний день к программе присоединились не все банки.

Как работает механизм для предпринимателей малой и средней руки (МСП)

После подачи заявки и получения всех документов о предоставлении отсрочки, предприниматель в течение шести месяцев не платит 67 процентов от суммы процентов, а также получает отсрочку на уплату платежей по основному долгу.

Оставшиеся 33 процента от суммы процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить их в основной долг. Также если кредитный договор обеспечен залогом, поручительством или гарантией, то их срок продлевается на льготный период.

- Такая программа выгодна как самим банкам, так и предпринимателям. Последние заплатят меньше за отсрочку, что является большой поддержкой в нынешних условиях, а банк получает субсидии и не теряет деньги, поэтому кредитным организациям как можно скорее нужно подключаться к участию в этой программе, – прокомментировали в Минэкономразвития.

Сейчас первые банки приступили к работе с заявками от заёмщиков по этой программе.

Если кредитная организация, в которой бизнесмен брал кредит, не участвует в программе, то по закону она всё равно обязана предоставить отсрочку по кредиту с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Но в этом случае бизнесмен после окончания льготного периода выплатит всю сумму отсроченной задолженности в соответствии с новым графиком.

Как и в первом варианте, предприниматель должен соответствовать критериям программы. Во-первых, сфера его бизнес должна входить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса; во-вторых, компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП; в-третьих, компания не должна проходить процедуру банкротства.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них установление льготного периода имеет ряд особенностей. ИП может выбрать один из вариантов: либо получить право на льготный период по правилам для физлиц; либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и МСП . При этом ИП не сможет воспользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно. На льготный период индивидуальный предприниматель может просить или полное приостановление платежей, или уменьшение их размера до посильного уровня.

Если заёмщик соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом, а банк отказал в отсрочке, то стоит обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приёмную или задать вопрос по телефону «горячей линии» 8 (800) 100-11-11.

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