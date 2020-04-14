2020-04-14T13:55:39+03:00
Общество

Ещё у двух ухтинцев подтвердили коронавирус

Одного из них госпитализируют принудительно
Дарья ЮДИНА
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Одного ухтинца госпитализируют принудительноОдного ухтинца госпитализируют принудительно
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В Ухте еще у двоих горожан подтвердилось наличие коронавируса. Всего больных с подтвержденным диагнозом в Ухте трое, пишет «Палитра города».

Двое инфицированных находятся в больнице. Еще одного сегодня принудительно госпитализируют: мужчина гулял по городу, зная, что первичный тест дал положительный результат.

Восемь человек находятся в боксах, у них есть признаки заболевания. Эти пациенты ожидают результатов первичного теста. Под медицинским наблюдением в Ухте 504 человека: они на строгом карантине.

Одного человека выписали. У него диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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