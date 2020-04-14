В Корткеросском районе коронавирус подтвержден у семи человек

На 13 апреля в Корткеросском районе зафиксировали семь пациентов с коронавирусом. Шесть человек сейчас получают лечение в инфекционной больнице Сыктывкара, а один находится на домашнем карантине, сообщает пресс-служба района.

Сейчас два отделения районной больницы, где лежали инфицированные COVID-19, закрыты на карантин. Там находится 37 пациентов и 11 медиков, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Хорошая новость в том, что у пациентки из села Додзь, у которой подозревали коронавирус, результаты повторного анализы наличие инфекции не подтвердили. Напомним, что выписанная из КРБ женщина категорически отказалась от госпитализации. Местные чиновники даже решали вопрос о принудительной транспортировке в больницу через суд.

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