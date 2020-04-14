2020-04-14T16:05:09+03:00
Общество

В Коми волонтеры шьют халаты для врачей

В день медики получают 100 средств защитыДве недели волонтёры «Единой России» шьют одноразовые защитные халаты для медицинского персонала в Сыктывкаре. Больницы и поликлиники города уже получили более 500 халатов. Каждое медицинское учреждение может
Дарья ЮДИНА
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В Коми волонтеры шьют одноразовые халаты для медиковВ Коми волонтеры шьют одноразовые халаты для медиков
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Две недели волонтёры «Единой России» шьют одноразовые защитные халаты для медицинского персонала в Сыктывкаре. Больницы и поликлиники города уже получили более 500 халатов.

- Каждое медицинское учреждение может выдавать такие халаты сотрудникам. Данный халат является одноразовым, после каждого приёма его утилизируют. Одной только больнице в день надо около 300 халатов, наши волонтёры за день шьют 100, и этого недостаточно. Все, кто может присоединяйтесь к акции, чтобы обеспечить защиту как медицинского персонала, так и обычных жителей. Благодарю наших волонтёров, которые шьют эти средства защиты - Зинаиду Ванееву, Любовь Классен, Людмилу Сивачинскую, - сказала вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева.

К акции волонтеров присоединились также учебные заведения города и детский дом № 3, которые уже шьют защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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