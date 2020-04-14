2020-04-14T16:54:24+03:00
Общество

Коронавирус не пройдет: в шахтерских автобусах в Коми защищаются пленкой от COVID-19

Фото облетело соцсети
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Одним из главных средств профилактики коронавируса и противодействия его распространению считается изоляция: ограничение контактов с окружающим миром и людьми. Но как быть в автобусах, где соблюдать дистанцию довольно сложно? В воркутинских шахтерских автобусах нашли решение - разграничили пространство пленкой. Фото уже облетело соцсети.

Автобусы, фото которых опубликовали в соцсетях, принадлежат компании «Воркутауголь». Они используются для перевозки сотрудников к месту работы и обратно. Как пояснили в фирме, пленка разграничивает потоки людей, чтобы в каждой половине автобуса сидело не более 20 человек.

- Использована пленка именно для того, чтобы в случае нештатных ситуаций ее можно было легко порвать и выбраться из транспортного средства, - пояснили в пресс-службы фирмы.

Нововведение однако было встречено воркутинцами без восторга. Люди изощряются в остроумных комментариях - «Это салон для курящих и некурящих», «Разделение для белых пассажиров и цветных».

- Единственно правильный способ, по моему разумению, увеличение количества рейсов. Все остальное давит на и так расшатанную психику, - поделилась мнением воркутинка Елена К.

Шутки-шутками, а коронавирусная инфекция не дремлет и защищаться от нее нужно. По состоянию на 14 апреля в Коми выявили 305 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Республика снова занимает четверное место по COVID-19. Дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких!

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а сегодняшний день лабораторно подтверждено еще 97 случаев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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