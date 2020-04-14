В Княжпогостском районе под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 225 человек

В Княжпогостском районе под наблюдением медиков из-за COVID-19 находится 225 человек. Из них 95 человек контактировали с заболевшими и лицами, имеющими подозрение на заболевание, 19 человек прибыли из-за рубежа, 45 человек выписали из республиканских медучреждений и 66 работников медперсонала.Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава района Анатолий Немчинов.

В районе зарегистрировано семь человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Все находятся на карантине. Еще три человека находится на карантине в инфекционном отделении и восемь в обсервации в Княжпогостской ЦРБ. За ними наблюдают врачи. В настоящее время состояние пациентов и медицинских работников удовлетворительное.

Сняли с медицинского учета 25 человек.

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