2020-04-21T15:11:37+03:00
Общество

В Коми начали монтаж боевика, снятого в Сыктывкаре

Режиссер Петр Музыка перенес премьеру на осень
Дарья ЮДИНА
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Кадры со съемок фильма "Должник"Кадры со съемок фильма "Должник"
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Фильм Петра Музыки, который снимали в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе, покажут осенью. Монтаж боевика «Должник» уже идет, скоро начнется озвучка. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

По сюжету картины пожилая женщина берёт большую сумму в долг у коллекторской конторы, за которой стоят влиятельные криминальные авторитеты. Расплачиваться приходится не бедной старушке, а её племяннику – славному молодому человеку и его красавице жене. В фильме есть всё, что присуще боевику с элементами триллера: драки, стрельба, погони, захват заложников и, конечно, любовь.

Главные роли сыграли непрофессиональные актеры, среди которых были простые горожане и известные люди. В кадре можно увидеть знакомые родные места: железнодорожный вокзал, Театр оперы и балета Республики Коми, стелу «Монумент трудовой славы» на «кольце», улицы и проспекты Сыктывкара.

Премьеру фильма перенесли на осень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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