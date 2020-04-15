Коронавирус в Коми: последние данные на 15 апреля 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 15 апреля, в Коми лабораторно подтверждено ещё 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 14 апреля в Республике Коми выявлено 402 пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них лабораторно подтверждено федеральным референс-центром 305 случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 4120 человек: 1125 человек прибыли из-за рубежа, 2995 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 48 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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