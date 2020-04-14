2020-04-14T22:38:24+03:00
Общество

В Воркуте и Усть-Вымском районе обнаружили новые случаи коронавируса

В заполярном городе такое произошло впервые
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Воркуте и Усть-Вымском районе обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают местные власти.

Так, 14 апреля в Воркуте официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 58-летний мужчина прибыл в город 26 марта с температурой и симптомами ОРВИ. Его доставили в инфекционную больницу, где и находится до сих пор. Две пробы на CОVID-2019 отобраны 30 и 31 марта – результаты отрицательные. Результаты третьей пробы (взяты 6 апреля) стали известны 11 апреля (положительный), а 13 апреля окончательно подтверждены в референс-центре Нижнего Новгорода.

В Усть-Вымском районе подтверждено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба заболевших были контактными с первой выявленной парой носителей опасного вируса. Они находятся на самоизоляции, но под контролем медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Печорец расплачивался за покупки картой приятеля
В Ухте под колёса автобуса попала женщина
В Коми к лесным пожарам готовы
Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными
В Коми изменится расписание поезда "Воркута" - "Москва"
В Коми снижается спрос на медицинских работников
В Коми закрыли еще несколько ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелась квартира
В Сыктывкаре из колодца теплотрассы достали истекающего кровью бездомного
Сыктывкарский суд в режиме онлайн оглашает приговор о кошмарившей таксистов преступной группировке
В Сыктывкаре готовы 35 квартир для жителей города
В Сыктывкаре задержали торговцев наркотиками
Житель Воркуты совершил несколько преступлений
Детские сады в Сыктывкаре: занятия онлайн
Одна из швейных фабрик в Коми приостановила прием заявок на пошив масок
В Коми появился новый способ мошенничества из-за коронавируса
В Ухте поймали пьяных водителей
Тепло и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в Коми на неделю
Самоизоляция в Коми: карантин для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга
В Сыктывкаре горела многоэтажка: пострадала женщина
В Коми за 2019 год суммы платежей за ЖКУ выросли на 8 процентов
В Усинске обустроят «Морошковый сквер»
На пожаре в Троицко-Печорском районе погиб мужчина
В Сыктывкаре приезжие, выдавая себя за полицейских, требовали 10 тысяч и угнали такси
Индекс уровня самоизоляции в Сыктывкаре на 12 апреля: пустые улицы
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам