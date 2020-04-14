В Воркуте и Усть-Вымском районе обнаружили новые случаи коронавируса

В Воркуте и Усть-Вымском районе обнаружили новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают местные власти.

Так, 14 апреля в Воркуте официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 58-летний мужчина прибыл в город 26 марта с температурой и симптомами ОРВИ. Его доставили в инфекционную больницу, где и находится до сих пор. Две пробы на CОVID-2019 отобраны 30 и 31 марта – результаты отрицательные. Результаты третьей пробы (взяты 6 апреля) стали известны 11 апреля (положительный), а 13 апреля окончательно подтверждены в референс-центре Нижнего Новгорода.

В Усть-Вымском районе подтверждено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба заболевших были контактными с первой выявленной парой носителей опасного вируса. Они находятся на самоизоляции, но под контролем медиков.