Пожар на Монди СЛПК потушили вовремя

На промплощадке Монди СЛПК вчера случился пожар. Загорелся один из транспортеров кородревесных отходов.

Сигнал пожарным поступил после 22 часов. Они прибыли на место через две минуты. Огонь пожарные тушили вместе с пожарной охраной предприятия. Возгорание ликвидировали в 02:48. Никто не пострадал.

Возгорание на СЛПК в Эжве. Видео из группы "ТНТ Воркута".

Огонь повредил только транспортировочную ленту. Строительные конструкции и сооружения не пострадали. Предприятие работает в штатном режиме.

Предварительная причина пожара - неисправность производственного оборудования. Проводится служебное расследование.

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