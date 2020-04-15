2020-04-15T11:29:31+03:00
Общество

Пожар на Монди СЛПК потушили вовремя

Загорелся один из транспортеров
Дарья ЮДИНА
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На Монди СЛПК случился пожар. Скрин из видеоНа Монди СЛПК случился пожар. Скрин из видео
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На промплощадке Монди СЛПК вчера случился пожар. Загорелся один из транспортеров кородревесных отходов.

Сигнал пожарным поступил после 22 часов. Они прибыли на место через две минуты. Огонь пожарные тушили вместе с пожарной охраной предприятия. Возгорание ликвидировали в 02:48. Никто не пострадал.

Возгорание на СЛПК в Эжве. Видео из группы "ТНТ Воркута".

Огонь повредил только транспортировочную ленту. Строительные конструкции и сооружения не пострадали. Предприятие работает в штатном режиме.

Предварительная причина пожара - неисправность производственного оборудования. Проводится служебное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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