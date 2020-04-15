В Сыктывкаре приостановили прием пластика из-за коронавируса

Сфера раздельного сбора мусора в Сыктывкаре пострадала из-за коронавируса. В столице Коми приостановили прием пластика на неопределенное время, сообщили в компании по переработке вторичного сырья.

Как рассказал «КП-Коми» директор ООО «ПВС» Александр Неськин, эта мера связана с несколькими факторами. Например, с введенными ограничениями на заводах, где перерабатывают отходы. К тому же фирма хочет оградить сотрудников от лишних контактов во время выхода на улицу.

- Как карантин снимут, так мы сразу и возобновим систему сбора пластика в столице Коми, - отметил Александр Иванович. Кстати, ограничения касаются только пластика - люди как и прежде могут складировать макулатуру (картон, газеты, журналы) в специальные синие контейнеры.

COVID-19 уже закрыл и поставил под угрозу исчезновения сотни бизнесов в Коми. Не так давно врио главы Коми в видеообращении говорил о возможности возобновить работу некоторых предприятий в Коми. В первую очередь послабление режима изоляции коснется тех направлений деятельности, которые не связаны с большим количеством людей. Например, строительство, перевозка и заготовка леса, сельское хозяйство, растениеводство и все, что связано с полевыми работами (семена, продажа семян).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте два сотрудника больницы заразились коронавирусом

По состоянию на 15 апреля в городском округе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19, три из них - нововыявленных (подробности).