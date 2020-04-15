Космические платежи за тепло в Усинске: ответ компании

На экстренном совещании в Госсовете Коми депутаты рассмотрели вопрос о корректировках за тепловую энергию, которые ресурсоснабжающие организации начали выставлять своим потребителям по итогам 2019 года. Разговор начали с Усинска, где волна людского возмущения набрала большую силу. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

На совещании присутствовали представители региональной службы Стройжилтехнадзора, прокуратуры, Коми тепловой компании и ПАО «Т Плюс». Директор Коми тепловой компании Андрей Маруськин назвал две причины, почему в платежах появились запредельные цифры: отопительный период в Усинске оказался на 24 дня длиннее обычного и в ряде домов случился «перетоп».

Директор КТК заявил депутатам, что компания неукоснительно исправит все замечания, которые будут выявлены. Если выяснится, что расчеты правильные, тепловая компания готова предоставить потребителям рассрочку на пять лет.

Замруководителя службы Стройжилтехнадзора Ольга Микушева напомнила также, что сейчас «корректировки» выставлены за весь 2019 год. Эта зима, действительно, была теплее обычного, но январь-март прошлого года были холодными и эти месяцы также вошли в нынешнюю «корректировку». Вдобавок прошлый отопительный сезон на севере республики был закончен не в мае, как обычно, а в середине июня. Отсюда – и «корректировки» с плюсом.

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