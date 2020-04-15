Сыктывкарский батюшка рассказал, как благословлять куличи дома

В преддверии Пасхи у многих православных возник вопрос: как отмечать святой праздник, когда даже храмы многие закрыты? Как освятить куличи, например? Православный священник и видеоблогер иеромонах Александр (Митрофанов) рассказал, как самостоятельно благословить праздничную еду. Вам понадобится только святая вода.

- Да, действительно у нас сейчас режим самоизоляции и патриарх призвал всех верующих по возможности оставаться дома. Но как же быть с куличам и другими приношениями? Их тоже можно будет освятить дома самостоятельно. Нужно пропеть или прочитать, кто не знает напева, трижды тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить святой водой произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Если же святой воды по какой-то причине дома не оказалось, то вместо окропления просто перекрестить, так же со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - говорит отец Александр.

Пресс-секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп присоединяется к словам коллеги о том, что главный праздник православных христиан можно отлично провести дома. Несмотря на все ограничения, Пасха - в сердце каждого православного, а значит впереди только радость.

- Это праздник, который является началом и основанием нашей церкви. Именно поэтому независимо от того, что происходит вокруг нас - Пасха в нашем сердце. Кроме того, у каждого христианина, который не может прийти в храм, есть возможность присоединится к молитве вместе с нашим архиепископом Питиримом в онлайн-трансляции, есть возможность поучаствовать в заочных службах в любом приходе - вы можете и записочки подать, позвонив по телефонам, чтобы в этот день за вас помолились в храме. Священнослужители будут продолжать свое служение, это долг совершать молитву в этот день обо всех, кто не сможет прийти в храмы. Мы-то знаем, что Христос воскрес, - отметил отец Филипп.

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