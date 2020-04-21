2020-04-21T18:11:33+03:00
Общество

В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 4098 человек

Сегодня зафиксировали 16 новых случаев заболевания
Дарья ЮДИНА
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В Коми под наблюдением медиков находится больше трех тысяч человекВ Коми под наблюдением медиков находится больше трех тысяч человек
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 16 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 4098 человек: 3748 человек контактировали с заболевшими, 350 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 490 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

21 человек выздоровел. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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