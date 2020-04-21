В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 4098 человек
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 16 новых случаев заражения.
Всего под медицинским наблюдением находится 4098 человек: 3748 человек контактировали с заболевшими, 350 прибыли из-за рубежа.
За последние сутки сняли с медицинского учёта 490 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
21 человек выздоровел. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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