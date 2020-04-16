Нельзя просто взять и выбросить. Инструкция сыктывкарского эколога, как правильно утилизировать маски

Жители Коми даже во времена буйства сезонного гриппа особо не носили медицинские маски, хотя их можно было купить в каждой аптеке. Сейчас средства защиты ценятся дороже, чем золото, а приобрести их практически невозможно. Между тем, некоторые жители Коми дают живучему коронавирусу весомый шанс на распространение - выкидывают маски в лучшем случае в урну (хотя это не совсем правильно), в худшем - прямо на улицу. Сыктывкарский эколог Нина Ананина рассказала, как избавляться от средств защиты так, чтобы не навредить ни людям, ни окружающей среде.

- Конечно же, маски надо утилизировать. В реалиях нашего города - это банальное сжигание. По крайней мере, именно так утилизируют медотходы те компании в регионе, которые имеют на это лицензию. Если уж маски используются в быту, то перед тем, как вы их отправите в мусорное ведро, их необходимо разрезать. У нас, надеюсь, ещё не всё так плохо, но в Москве люди без определенного места жительства их собирают и, вероятно, продают, - поделилась известный эколог.

На всякий случай использованные средства защиты можно обработать хлоркой или спиртовым антисептиком. Но выбрасывать их на улицу просто нельзя. Подумайте о себе и о своих близких. И сидите дома, пожалуйста!

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