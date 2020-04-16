2020-04-16T15:46:10+03:00
Общество

В Ухте спортсмены потребовали закрыть алкомаркеты и пивнушки (ВИДЕО)

В сети появился эмоциональный призыв
Дарья ЮДИНА
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Известный боец смешанных единоборств и тренер из Ухты Андрей Селедцов записал эмоциональное видеообращение. В нем он от лица спортсменов прямо-таки потребовал закрыть все алкомаркеты и бары в городе.

Обращение Андрея Селедцова. Видео с личной страницы "ВКонтакте".

- В городе закрыли все школы, спортивные залы, запрещают заниматься в парках и на уличных площадках, но при этом у нас открыты пивнушки, работают алкомаркеты! Дети находятся дома и смотрят на спивающихся родителей, которые, пропустив стаканчик-другой, учат их жизни и ломают детскую психику! Продажи спиртного выросли в несколько раз, к концу карантина люди будут умирать не от короновируса, а от цирроза печени и из-за домашнего насилия! - сказал Андрей Селедцов.

Он обратился к мэру Ухты Магомеду Нурмагомедову, требуя, чтобы в городе закрыли все пивнушки и алкомаркеты.

Уважаемые читатели! Берегите свое здоровье и помните, что алкоголь коронавирусу друг, а не враг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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