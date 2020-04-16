2020-04-16T17:38:38+03:00
Общество

Коми может претендовать на 200 млрд рублей, которые Владимир Путин предложил направить регионам

Меры поддержки - для устойчивости экономики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Деньги лишними не бываютДеньги лишними не бываютФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коми может претендовать на 200 млрд рублей, которые Владимир Путин посулил регионам для устойчивости экономики. Об этом врио главы Коми в очередном видеообращении к жителям Коми

- Нужная мера поддержки. Наша экономика, как и пациенты, требует лечения. Свои предложения, чтобы республика могла претендовать на эти средства, мы направили, - отметил врио.

Кроме всего прочего, хорошая новость для предпринимателей региона прозвучала вчера. Некоторым предприятиям разрешили работать в период повышенной готовности.

Руководитель Коми, правда, сделал им напутствие: соблюдение санитарно-эпидемиологических правил - на их личной ответственности.

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Зарегистрирован 441 случай заболевания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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