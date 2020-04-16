Коми может претендовать на 200 млрд рублей, которые Владимир Путин предложил направить регионам
Коми может претендовать на 200 млрд рублей, которые Владимир Путин посулил регионам для устойчивости экономики. Об этом врио главы Коми в очередном видеообращении к жителям Коми
- Нужная мера поддержки. Наша экономика, как и пациенты, требует лечения. Свои предложения, чтобы республика могла претендовать на эти средства, мы направили, - отметил врио.
Кроме всего прочего, хорошая новость для предпринимателей региона прозвучала вчера. Некоторым предприятиям разрешили работать в период повышенной готовности.
Руководитель Коми, правда, сделал им напутствие: соблюдение санитарно-эпидемиологических правил - на их личной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU