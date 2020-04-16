В Прилузском районе выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

В Прилузском районе выявили 4 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день зафиксировано 9 случаев заражения. Очагом распространения опасного заболевания является Объячево. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Установлено, что три случая – завозные из Сыктывкара, шесть человек – из числа тех, кто находился в близком контакте с заболевшими ранее.

В настоящее время состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное. Под медицинским наблюдением находится 140 человек.

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