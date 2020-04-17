Коронавирус в Коми: последние данные на 17 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день,17 апреля, лабораторно подтверждён 441 случай заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировали 39 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4175 человек: 3783 человека контактировали с заболевшими, 392 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены три смерти жителей Коми, болевших коронавирусом.

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