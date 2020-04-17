2020-04-17T10:44:54+03:00
Общество

В Москве задержали адвоката Юрия Пичугина

Юриста подозревают в мошенничестве
Дарья ЮДИНА
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Адвоката главы криминальной группировки Юрия Пичугина задержали в МосквеАдвоката главы криминальной группировки Юрия Пичугина задержали в Москве
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В Москве задержали известного адвоката, представляющего интересы руководителя преступной группировки Юрия Пичиугина в Верховном суде Коми. Юриста подозревают в особо крупном мошенничестве по делу, связанному с оргпреступностью. Об этом пишет «КоммерсантЪhttps://www.kommersant.ru/?from=logo».

Уголовное дело в отношении адвоката возбудили в главном следственном управлении СКР. Действия защитника там по материалам ФСБ квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. По данным источников, близких к следствию, адвокат получил от представителей одного из подозреваемых крупную сумму денег, около 300 тысяч евро, чтобы решить вопрос с его непривлечением к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК — занятие высшего положения в преступной иерархии. По данным СМИ, речь идет об авторитетном воре в законе Василии Христофорове (Воскрес), который в свое время даже попал под санкции, объявленные властями США.

Деньги передавали под контролем сотрудников ФСБ. Коллеги юриста, которые, очевидно, будут его защищать, выехали во 2-й следственный отдел ГСУ СКР.

Есть и другая версия. Источник отмечает, что адвоката подозревают в мошенничестве, связанном с делом Юрия Пичугина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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