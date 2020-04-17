Врио губернатора обсудил ситуацию с коронавирусом в Коми с Владимиром Соловьевым

Врио губернатора Коми Владимир Уйба принял участие в программе «Вечер». Он рассказал ведущему Владимиру Соловьеву о ситуации с COVID-19 в республике.

Владимир Соловьев заострил внимание на том, что Владимиру Уйбе на посту помогает его богатый врачебный опыт. В ответ Владимир Уйба заметил, что для того, чтобы застопорить движение коронавируса по Коми, принимаются все необходимые меры.

Ведущий также затронул и отставку экс-главы регионального Минздрава Дмитрия Березина.

- К сожалению, министр ушел. Видимо, просто тяжело стало человеку. Вновь пришедший уже битый сотрудник, руководитель одного из учреждений ФМБА, прошел очень суровую школу. Думаю, справится, - сказал врио губернатора.

Вечер с Владимиром Соловьевым .

Также Владимир Уйба заявил, что республика безусловно с коронавирусом справится. Главное сейчас минимизировать потери. Врио главы Коми с сожалением заметил, что жители Коми с выходом солнышка сами выходят на улицу, что играет на руку коронавирусу.

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