Врио губернатора обсудил ситуацию с коронавирусом в Коми с Владимиром Соловьевым
Врио губернатора Коми Владимир Уйба принял участие в программе «Вечер». Он рассказал ведущему Владимиру Соловьеву о ситуации с COVID-19 в республике.
Владимир Соловьев заострил внимание на том, что Владимиру Уйбе на посту помогает его богатый врачебный опыт. В ответ Владимир Уйба заметил, что для того, чтобы застопорить движение коронавируса по Коми, принимаются все необходимые меры.
Ведущий также затронул и отставку экс-главы регионального Минздрава Дмитрия Березина.
- К сожалению, министр ушел. Видимо, просто тяжело стало человеку. Вновь пришедший уже битый сотрудник, руководитель одного из учреждений ФМБА, прошел очень суровую школу. Думаю, справится, - сказал врио губернатора.
Вечер с Владимиром Соловьевым .
Также Владимир Уйба заявил, что республика безусловно с коронавирусом справится. Главное сейчас минимизировать потери. Врио главы Коми с сожалением заметил, что жители Коми с выходом солнышка сами выходят на улицу, что играет на руку коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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