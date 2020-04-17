2020-04-17T13:22:59+03:00
Общество

Владимир Уйба прокомментировал ситуацию с обвинением врачей в распространении COVID-19

Он ответил на вопрос во время онлайн-конференции
Дарья ЮДИНА
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По одной из версий источником заражения в Эжвинской больнице стал докторПо одной из версий источником заражения в Эжвинской больнице стал докторФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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Врио главы Коми Владимир Уйба сегодня провел онлайн-конференцию, на которой отвечал на вопросы журналистов ведущих СМИ республики. В частности, он прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес врачей, которые по одной из версий стали виновниками распространения инфекции.

- Мы оказались в лидерах рейтинга по множеству причин. Во-первых, тут сыграло роль то, что жители республики активно ездят, в том числе и по зарубежным странам. У нас тысяча человек вернулись из-за рубежа. Во-вторых, 55 процентов очагов по стране — больничные, мы здесь не лидеры. Куда идет человек, если плохо себя чувствует? В больницу. Поймите, у коронавируса большой инкубационный период, он этим и коварен. Это сейчас мы наращиваем мускулы, набираемся ума, а кто знал об этом в начале марта? Эта ситуация не красит ни меня как главу, ни врачей. Но то, что делают сегодня врачи, медицинский персонал, водители скорых, - героизм без всякого пафоса.

Напомним, что по одной версий источником заражения в Эжвинской городской больнице стал хирург. Сейчас ведется процессуальная проверка. Похожая версия гуляла по соцсетям Усинска: там обвинения посыпались на доктора, который вернулся из Санкт-Петербурга. Ни одно из предположений пока не подтвердилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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