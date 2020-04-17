Сергей Мамонов стал и.о. зампредседателя правительства Коми
Сергей Мамонов назначен исполняющим обязанности зампредседателя правительства – постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
Ранее Сергей Мамонов возглавлял федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА. Там же работали Дмитрий Самоваров, Виктория Филин и сам Владимир Уйба.
Напомним, что до Сергея Мамонова пост представителя Коми при Президенте занимал Григорий Саришвили.
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ИСТОЧНИК KP.RU