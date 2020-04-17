2020-04-17T13:20:27+03:00
Общество

Сергей Мамонов стал и.о. зампредседателя правительства Коми

Ранее эту должность занимал Григорий Саришвили
Дарья ЮДИНА
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В правительстве Коми - новый человекВ правительстве Коми - новый человек
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Сергей Мамонов назначен исполняющим обязанности зампредседателя правительства – постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Ранее Сергей Мамонов возглавлял федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА. Там же работали Дмитрий Самоваров, Виктория Филин и сам Владимир Уйба.

Напомним, что до Сергея Мамонова пост представителя Коми при Президенте занимал Григорий Саришвили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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