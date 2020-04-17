В Коми от коронавируса будут лечить и людей, и бизнес

Сегодня врио главы Коми Владимир Уйба провел видеоконференцию. На ней он ответил на вопросы журналистов 15 ведущих СМИ республики. Прозвучал вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за коронакризиса.

— Мы лечим не только людей, но и параллельно лечим экономику. Больше 400 млн рублей уже расходятся по получателям, расширен перечень организаций, которым разрешено работать во время самоизоляции. Третий пакет мер поддержки уже начали отрабатывать (речь идет о 200 млрд рублей, которые направят на поддержку региональных предпринимателей в России), мы обсуждаем вопрос с министерством финансов России. Естественно, будем просить как можно больше для Коми. Я дал поручение главе нашего министерства экономического развития региона Константину Плехову, чтобы занялись вопросом открытия горячей линии для бизнесменов. Повторю: мы занимаемся ликвидацией последствий прихода коронавируса в Коми для предпринимателей, - сказал Владимир Уйба.

Напомним, что на поддержку бизнеса в Коми выделили более 400 млн рублей. Кроме того, бизнесменам дали отсрочку по арендным платежам.

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