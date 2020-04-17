2020-04-17T18:37:16+03:00
Общество

«Ключевое слово — специалист»: Владимир Уйба о будущих назначениях

Кто лучше — местные специалисты или приезжие?
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба дал большую пресс-конференцию. Скриншот из видеоВладимир Уйба дал большую пресс-конференцию. Скриншот из видео
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Сегодня врио губернатора Владимир Уйба дал большую пресс-конференцию. На ней он отвечал на вопросы журналистов ведущих изданий республики. Задали вопрос о новых людях в правительстве: кто лучше - местные специалисты или приезжие?

— Для меня неважно: местный или нет. Главное слово «специалист». Важно, чтобы человек был не сухой специалист. Работа в правительстве, министерствах — это же работа с людьми. Поэтому человек должен любить людей, свое дело и быть специалистом. А будет местный — очень хорошо. Придет по конкурсу, докажет, что он может принести пользу республике — здорово, — ответил Владимир Уйба.

Между тем, три новых члена правительства Коми — коллеги врио по Федеральному медико-биологическому агентству. Так, Сергей Мамонов представляет интересы республики при Президенте, Виктория Филин возглавила Минздрав, а Дмитрий Самоваров стал руководителем администрации главы. Ждем наших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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