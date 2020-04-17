2020-04-17T22:05:45+03:00
Общество

В Печоре застрял передвижной зоопарк с голодающими животными

Местные жители откликнулись на просьбу о помощи
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Фото: Ленинградский зоопаркФото: Ленинградский зоопарк
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В связи с коронавирусом выставка экзотических животных по городам Коми прервалась, и передвижной зоопарк остался в Печоре. Местные жители откликнусь на просьбу о помощи, сообщают Невские новости.

Предприниматели из Дагестана гастролировали с животными по городам Коми на своем автотранспорте. Они арендовали площади в торговых центрах, а теперь не могут отсюда вернуться на постоянные квартиры. Это связано с тем, что ветеринарные службы не дают разрешение на дальнейшее передвижение.

Организаторы выставки из-за двухнедельного простоя и отсутствия кассовых сборов сами поиздержались и появились сложности с кормами для обезьянок, рептилий, попугаев и прочих млекопитающих. Кроме того, им приходится оплачивать аренду помещения в ТЦ «РИО». В социальных сетях был брошен клич о помощи, и откликнулось немало печорцев, готовых помочь деньгами и привезти продукты. Дошло до того, что принесенные фрукты, овощи, крупы стало некуда складывать. Сложнее с хранением мяса, поскольку рептилий капустой и морковкой не накормишь.

Следующим пунктом следования у мини-зоопарка должна была стать Инта, но организаторы уже не надеются в сложившейся ситуации на продолжение своей деятельности и готовы вернуться по домам к своим семьям, но зверей не бросишь. Ситуация с вывозом животных осложнилась еще и тем, что из-за распутицы закрылись ледовые переправы. Выехать на большую землю теперь станет возможным только после ледохода с обустройством паромной переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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