2020-04-18T15:16:41+03:00
Общество

В Коми семьям с правом на маткапитал начали выплачивать по 5 тысяч

Обратиться за деньгами можно в течение полугода
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Деньги будут выплачивать с апреля по июньДеньги будут выплачивать с апреля по июньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Коми семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля. Они получат деньги даже в том случае, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Поддержка предоставляется из федерального бюджета. Она не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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