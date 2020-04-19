Врачи из Коми получили государственные награды президента
Медикам из Коми присвоили почетные звания. Владимир Путин подписал указ о награждении.
Так, теперь звание «Заслуженный работник здравоохранения» носит медсестра Консультативно-диагностического центра Коми Раиса Фибих и старшая акушерка отделения Коми республиканского перинатального центра Валентина Чурикова.
Почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоился врач Коми республиканского перинатального центра Александру Гайдай и заведующая отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера Нина Капустина.
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ИСТОЧНИК KP.RU