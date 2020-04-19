2020-04-19T09:07:15+03:00
Общество

Врачи из Коми получили государственные награды президента

Кто стал «Заслуженным врачом РФ»
Дарья ЮДИНА
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Врачи из Коми удостоились государственных наградВрачи из Коми удостоились государственных наград
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Медикам из Коми присвоили почетные звания. Владимир Путин подписал указ о награждении.

Так, теперь звание «Заслуженный работник здравоохранения» носит медсестра Консультативно-диагностического центра Коми Раиса Фибих и старшая акушерка отделения Коми республиканского перинатального центра Валентина Чурикова.

Почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоился врач Коми республиканского перинатального центра Александру Гайдай и заведующая отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера Нина Капустина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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