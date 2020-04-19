2020-04-19T10:15:26+03:00
Общество

Коми получит 227 миллионов на помощь больным коронавирусом

Деньги, в частности, потратят на оснащение коечного фонда
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Часть суммы потратят на средства индивидуальной защитыЧасть суммы потратят на средства индивидуальной защитыФото: Валентина ВАГАНОВА
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Коми получит 227 миллионов рублей на медицинскую помощь больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный Минфин перечислил регионам дополнительно 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда. Коми получит 227 миллионов рублей. Эти деньги направят на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений. Кроме того, средства потратят на обеспечение системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты для осуществления деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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