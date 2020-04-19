Коми получит 227 миллионов на помощь больным коронавирусом
Коми получит 227 миллионов рублей на медицинскую помощь больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Федеральный Минфин перечислил регионам дополнительно 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда. Коми получит 227 миллионов рублей. Эти деньги направят на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений. Кроме того, средства потратят на обеспечение системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты для осуществления деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU